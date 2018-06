Le Mans ist ein ganz besonderes Rennen. Es zieht die Massen an. Und auch Formel-1-Piloten können sich der Faszination nicht entziehen. Heuer sind 24 am Start.

Philipp Eng im neuen BMW M8 GTE © KK/Andreas Beil

Es zieht immer mehr Formel-1-Fahrer, aktuelle und ehemalige nach Le Mans. Heuer sind es 24, die zumindest einmal am Steuer eines Formel-1-Boliden gesessen sind. Allen voran natürlich Fernando Alonso. Der im März 2001 im Alter von 18 Jahren in Melbourne in einem Minardi in der Formel 1 debütierte. Und der nach 18 Jahren noch immer dabei ist, der in Montreal seinen 300. Grand-Prix-Start gefeiert hat. Der für manche noch immer der besten Fahrer im Feld ist.

Es ist sein nächster Angriff auf die „Triple Crown“, den Grand-Slam, mit Siegen in Monaco, Indianapolis und Le Mans. Eine Auszeichnung, die bisher nur Graham Hill erreicht hat. Alonso nimmt das ziemlich ernst und setzte im ersten Qualifying eine Bestzeit – auch wenn die Startaufstellung in Le Mans von eher geringer Bedeutung für den Rennverlauf ist.

Die 24-Stunden sind ein anderes Kaliber. Das Rennen ist so lange wie 16 Formel-1-GP. Und vier Österreicher sind dabei: Dominik Kraihammer im Kolles-Auto (LMP1). Er gehört schon fast zum Inventar von Le Mans. Besonders spannend wird heuer aber die LMGTE-Pro-Serie werden. Denn da kommt es auch zum Österreicher-Duell Richard Lietz (Porsche 911) gegen Philipp Eng im brandneuen BMW M8 GTE. Bei den GT-Amateuren ist wieder Matthias Lauda in einem Aston Martin am Start.

