Marc Marquez © APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Marc Marquez hat einen Riesenschritt in Richtung Verteidigung des Weltmeistertitels gemacht - und das schon früh in der Saison, nach fünf von 19 Rennen. Johann Zarco, der bei seinem Heim-Grand-Prix in Le Mans von der Pole aus ins Rennen ging und in der Gesamtwertung hinter Marquez auf Rang zwei lag, landete schon in der siebenten Runde im Kies. Ein kleiner Fahrfehler war bei heißen Bedingungen schon zu viel.

Die Ducatis, in Frankreich traditionell extrem gut, setzten sich zu Beginn vor Zarco in Führung. Andrea Dovizioso schied aber noch vor Zarco (in Runde vier) aus und Jorge Lorenzo kommt in seiner zweiten Ducati-Saison noch nicht so recht Zurecht mit dem Bike. Sechs Punkte in der WM sind für den 44-fachen Grand-Prix-Sieger in der Königsklasse nicht zufriedenstellend. Er musste sich sogar vom Australier Jack Miller schlagen lassen - und der fährt auf der Ducati des Vorjahres.

Knapp am Podium raste Miller vorbei. Als Vierter musste er sich nur Marquez, Danilo Petrucci und Valentino Rossi geschlagen geben. Pol Espargaro und Bradley Smith auf KTM landeten auf dem elften bzw. 14. Platz.

Cal Crutchlow war trotzdem der Mann des Rennens. Nicht, weil er durch eine besondere Aktion aufgefallen wäre. Aber der Highsider vom Training am Samstag hinterließ beim Briten keinerlei Spuren. Honda stellte es dem 32-Jährigen frei zu starten - Crutchlow wollte dabei sein. Am Schluss wurde er Achter.