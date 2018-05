Im Vorjahr ging in Le Mans beim Moto3-Rennen die Hälfte aller Fahrer in der gleichen Kurve zu Boden. Einer der spektakulärsten Crashs in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Instagram/MotoGP

Beim GP in Le Mans geht der Franzose Johann Zarco, der nächste Saison für KTM fahren wird, von der Pole Position ins Rennen und hat gute Chancen, das erste Mal in seiner Karriere in der Motorrad-Königsklasse vom obersten Podest zu winken - und das bereits in seiner zweiten Saison in der MotoGP. Drei Mal schaffte es der 27-Jährige auf das Podest. In Frankreich beispielsweise, wo er im Vorjahr hinter Maverick Vinales Zweiter wurde.

Bevor im Vorjahr jedoch die Herren der MotoGP (und Moto2) ihre Runden drehen durften, gab es beim Moto3-Rennen mehr als nur eine Schrecksekunde. Viel mehr war es einer der größten Crashs in der Geschichte der Motorradweltmeisterschaft. Mehr als die Hälfte aller Fahrer stürzte in der gleichzeitig in der gleichen Kurve.

Die Moto3 fährt heute ab 11 Uhr, die Fahrer der MotoGP sind ab 14 Uhr an der Reihe.