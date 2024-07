Einen heftigen Unfall erlebte der Este Ott Tänak mit Co-Pilot Martin Järveoja bei seiner Heim-WRC-Rallye in Estland. In einem Waldstück auf der zweiten Sonderprüfung überschlug es den Weltmeister von 2019 in seinem Hyundai i20 N Rally1 mehrfach. Die Beiden hatten unfassbares Glück, konnten den Schrotthaufen praktisch unverletzt verlassen. Sie wurden aber zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Von dort aus meldete sich der Este via X und gab Entwarnung: „Sowohl mir als auch Martin geht es gut und wir sind ok.“

Dass Rallye-Piloten allerdings mit einer gesunden Portion Humor ausgestattet sind, beweist der ergänzende Tweet: „Aufgrund des hohen Reparaturaufwandes am Fahrzeug ist eine weitere Teilnahme an der Rallye Estland leider nicht möglich“, gab Tänak trocken zu Protokoll.