Es ist ein neues Kapitel in der österreichischen Rugby-Geschichte. Nach jahrelanger Ungewissheit durch die Covid-Pandemie, erlebt das österreichische Rugby aktuell, wenn es nach den Rugby Tigers Klagenfurt geht, einen regelrechten Boom. Die Umstellung auf das populäre Format des 15er Rugbys soll die Spannung bei den Spielen in der neugegründeten Alpe-Adria Liga auf ein neues Level heben. Auch aufgrund der langen Fahrten quer durch Österreich einigten sich die Verantwortlichen auf dieses neue und internationale Liga-Format.

„Nach Melk waren wir beispielsweise vier Stunden unterwegs. Jetzt spielen wir in der Süd-Division der neuen Alpe-Adria Liga gegen kroatische und slowenische Mannschaften. Hier sind die Fahrten in den meisten Fällen um einiges kürzer“, sagt Marco Hochmüller von den Rugby Tigers Klagenfurt. Auch eine italienische Teilnahme könnte bis zum Saisonstart noch klappen. Nach dem Grunddurchgang gibt es dann Kreuzspiele mit den besten Teams aus der Nord-Division. Man tritt dann gegen die Teams aus Ungarn, Nord-Österreich und der Slowakei an. Österreich wurde also in Nord und Süd aufgeteilt.

Erstes Saisonspiel

Das erste Saisonspiel findet am 28. September (14 Uhr) zuhause am Koschatplatz Klagenfurt gegen RK Rijeka statt. Nach dem Trainerwechsel im Juni ging es bei dem Klagenfurter Klub voran. Man verfügt jetzt über einen englischen Top-Coach. Robert Massey heißt der neue Cheftrainer. Er trainierte mit den Tigers bereits den ganzen Sommer. Somit ist man für die Saison „bereit, fitter und besser vorbereitet als jemals zuvor“, sagt Hochmüller. Die Rugby Tigers Klagenfurt blicken dem Start in der neu gegründeten Liga mit Freude entgegen und hoffen auf zahlreiche Unterstützung beim ersten Heimspiel.