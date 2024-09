VSV und KAC vertreten Kärnten nicht nur im Eishockey über die Landesgrenzen hinaus. Auch im Floorball sind die Kärntner Klubs in beachtlichen Ligen präsent. Beide Teams starten Samstag in eine neue 3 Nations International Floorball League-Saison. Die IFL ist eine multinationale Liga mit vier Mannschaften aus Österreich, drei Mannschaften aus Slowenien und drei Mannschaften aus Ungarn. Die KAC Floorballer rund um Trainer und sportlichen Leiter Peter Mack gehen südlich von Laibach, in Borovnica in ihr erstes Saisonspiel. „Wir trainieren seit August wieder in der Halle, über den Sommer trainierten wir outdoor und arbeiteten an unserer Kraft und Ausdauer“, sagt Mack. Der KAC hat zu Saisonbeginn insgesamt vier neue Gesichter in den Reihen.

Beruf und Halbprofi-Sport

Einer davon ist Rückkehrer und Tormann Maximilian Obereder, der zuletzt in Deutschland und Schweden spielte. Die weiteren Neuzugänge sind die Verteidiger Pavel Petras (CZE), Albert Nagy (HUN) und Stürmer Christof Riegler (AUT). Als Saisonziel wollen die Rotjacken in der 3 Nations IFL die Playoffs ansteuern. In der österreichischen Liga, wo die Playoffs nach den „Final Four“-Spielen der IFL stattfinden, wollen sie im Finale stehen. „Die zwei Ligen sind für die Spieler, die alle als Halbprofis neben dem Sport einem Beruf nachgehen, mit extremen Strapazen verbunden. Im Floorball verdient man nämlich Nüsse“, fügt Mack hinzu.

Der VSV Unihockey startet ebenso am Samstag in Slowenien gegen FBK Polanska Banda in die Saison. „Ein erster Gradmesser für unsere Jungs“, sagt VSV-Obmann Stefan Rainer. Die Villacher haben über den Sommer zwei Abgänge zu vermelden. Der langjährige Kapitän Michael Kanduth beendete seine Karriere und Manuel Flaschberger schließt sich aufgrund seines Studiums dem Wiener Floorballverein an. Als Rückkehrer steht Thomas Unterweger dem VSV wieder zur Verfügung.