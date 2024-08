Die Bogensport Weltmeisterschaft ist in Kärnten zu Gast und startet am Sonntag in Moosburg. Das heißt: 887 Starter aus 18 Nationen werden kommende Woche im Zuge der Weltmeisterschaft in Moosburg erwartet. Neben Gastgeber Österreich werden Teams aus der ganzen Welt erwartet. Zu den Favoriten zählen die Gastgeber sowie die Teams aus Ungarn, der Slowakei, Tschechien und nicht zuletzt Italien. „Das italienische Nationalteam reist mit 18 Sportlern an“, weiß Charly Egger, der mit seinem Team die Veranstaltungswiese in Moosburg in ein Bogensport-Eldorado verwandelt. Die Veranstalter sind der 3D Archery Club und die Austrian Archery Association. Bei beiden Vereinigungen ist Egger der Präsident. Seine Bogensport-Erfahrung spricht für sich: Er darf sich in der Sportart fünfacher Europameister und amtierender Weltmeister nennen.

Große Eröffnungsfeier

Eröffnet wird die WM mit einer großen Eröffnungs-Zeremonie. Egger: „Die Eröffnungsfeier startet mit dem Marsch der Nationen durch Moosburg bis zur Veranstaltungswiese. Dort findet dann der Festakt mit den Sportlern, den Ehrengästen und den Zuschauern statt.“ Fallschirmspringer bringen am Ende die Fahnen und landen auf dem Feld. Über die ganze Woche erwartet die Bogensport-Fans ein buntes Rahmenprogramm und spannende Wettkämpfe, die über eine große Video-Wall auf dem Veranstaltungsgelände übertragen werden. Auch das Bundesheer hat sich angekündigt. Das Jägerbattalion 25 macht eine Waffenschau für die Gäste. Nach der Eröffnungsfeier am Montag steht Dienstag, Mittwoch und Donnerstag die Qualifikation an. Freitag wartet die „Team Elimination“. Hier treten die sechs besten Teams an und der Teamweltmeister wird ermittelt. Samstag ist auch gleichzeitig das Finale der WM. Der Einzelweltmeister wird an diesem Tag auserkoren.