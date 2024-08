50.000 Euro lautet die stolze Summe, die dieses Jahr bei der 22. Auflage der Tour de Franz gesammelt werden konnte. Für den guten Zweck traten heimische Promis bei der Charity-Radausfahrt „Tour de Franz“ auch heuer wieder in die Pedale. Bereits zum 22. Mal lud Skikaiser Franz Klammer zu diesem karitativen und zugleich sportlichen Event. Zahlreiche Freunde, Wegbegleiter, Sportler und Vertreter der Wirtschaft folgten dem Ruf des Olympiasiegers und der Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher. Prominente Teilnehmer wie Österreichs Ski-Star Marco Schwarz, Kärntens Rad-Aushängeschild Marco Haller, Olympiasieger Felix Gottwald, Ex-Ski-Weltmeisterin Elisabeth Görgl, Ex-Ruder-Weltmeister Martin Kobau sowie die ehemaligen Biathleten Christoph Sumann und Julian Eberhard ließen sich die Ausfahrt nicht entgehen.

Wörthersee als Höhepunkt

Start- und Zielort dieser außergewöhnlichen Charity-Veranstaltung war dieses Mal das Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee. Die Streckenlänge betrug rund 90 Kilometer, die Route führte über Maria Saal, Ebenthal und Velden zurück zum Kropfitschbad. „Es war wieder einmal eine herrliche Ausfahrt, das Wetter war traumhaft, die Stimmung hervorragend. Was gibt es Schöneres, als mit Freunden für den guten Zweck zu radeln. Noch dazu auf einer so schönen Strecke mit dem Wörthersee als Höhepunkt“, resümierte ein glücklicher Klammer im Ziel.

Für Familien und Kinder, die es benötigen

„Im Ziel rannte natürlich der „Schmäh“. Zugleich wurde für den guten Zweck gespendet und gesteigert. Dabei kam der Skikaiser selbst unter den Hammer. Oder besser gesagt sein Porträt“, sagt Hohenberger. Das Bild wurde von Künstler Wolfgang Plattner im Auftrag von Thomas Seitlinger angefertigt und von zahlreichen Promis signiert. Es brachte den Erlös von 5500 Euro. Es war aber nicht das einzige Objekt der Begierde, das versteigert wurde. Auch ein Mountainbike der Marke „1of1“ kam unter den Hammer. Die Gesamtspendensumme von 50.000 Euro kann sich auch heuer wieder sehen lassen. Mit den Spendengeldern werden erneut Kinder und Familien aus Kärnten, die Hilfe benötigen, unterstützt.