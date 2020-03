Titelverteidiger Steindorf wackelt jetzt richtig. Althofen siegte am Ossiacher See mit 5:2, führt in der Finalserie 2:0 und kann daheim schon am Samstag den Titel fixieren.

© Köstinger

Jetzt steht der Titelverteidiger in der Division I endgültig mit dem Rücken zur Wand, die Mission fünfter Titel in Folge wackelt in Steindorf gehörig. Nach dem knackigen 2:8 im ersten Spiel der „best-of-five"-Finalserie in Althofen waren die Rhinos auch am Ossiacher See nicht zu bezwingen.

Steindorf ging zwar früh durch Patrick Ropatsch in Überzahl in Führung, bis zur ersten Pause hatten Maxi Isopp und Kevin Schettina vor 680 Fans die Partie gedreht. Philipp Waldner erhöhte im Mitteldrittel zur 3:1-Führung für die Gäste. Tino Teppert brachte die Gastgeber im Schlussabschnitt im Powerplay wohl noch einmal heran, dann leistete man sich aber zu viele Undiszipliniertheiten. Doppelpacker Isopp (54.) und Lucas Hernegger (57.) nützten das jeweils in doppelter Überzahl aus und fixierten Sieg Nummer zwei.