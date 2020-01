Facebook

Anja Adamitsch ist ein verlässlicher Rückhalt für den VST Völkermarkt © Hermann Sobe

Es gibt nicht viele Frauen, die sich der Herausforderung stellen, im Männer-Sport zu bestehen. Für Anja Adamitsch gehört dies zum Alltagsgeschehen. Seit 2018 hütet die junge Kärntnerin das Tor des VST Völkermarkt und ist somit die einzige Frau in der Kärntner Eishockey Liga der Division I. Mit drei Jahren erlernte die gebürtige Klagenfurterin das Eislaufen beim KAC. Dies bereitete ihr so große Freude, dass sie davon nicht mehr loskam. Adamitsch stand aber nicht von Beginn an im Tor, zuerst jagte sie als Feldspielerin dem Puck hinterher. Aufgrund eines Torhüter-Mangels in der U11 stellte sie sich zum ersten Mal zwischen die Pfosten. Diesen Schritt hat die 18-Jährige bis heute nicht bereut.