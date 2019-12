Facebook

Das U18-Travel Team des KAC brach am Freitag zu seinem zweiten Schweden-Trip in dieser Saison auf. Bis 4. Jänner werden die Rotjacken sechs Freundschaftsspiele absolvieren, durchwegs gegen Gegner der höchsten U18-Spielklasse Schwedens. Bereits am Samstag gestieren die Nachwuchscracks in Södertälje. Die weiteren Gegner sind Djurgarden, Leksand, Färjestad, Västeras und Gota Traneberg. Neben den Partien auf höchstem europäischem Niveau steht im Laufe der nächsten Tage auch der Besuch von zwei SHL-Spielen auf dem Programm. Bei Djurgarden - Skelleftea (28.12.) und Färjestad - Linköping (2.1.) können die Nachwuchscracks auch zweimal den "Großen" auf die Schlittschuhe schauen.