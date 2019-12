Das Damennationalteam der U18 stieg vergangenes Jahr in Radenthein aus der IA- in die IB-Gruppe ab. In Polen will man im Jänner wieder zweitklassig werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr stiegen die U18-Damen in Kärnten aus der IA-Gruppe ab © (c) Nicolas Zangerle

Ab 2. Jänner steht im polnischen Katowice die U18-Weltmeisterschaft der Damen in der Division IB auf dem Programm. Die österreichischen Mädchen streben nach dem Abstieg bei der Heim-WM in Radenthein – in fünf Spielen war ein Sieg nach Verlängerung gegen Italien zu wenig – den sofortigen Wiederaufstieg in die zweite Leistungsstufe an. „Wir wollen auf jeden Fall eine Medaille gewinnen und im Optimalfall wieder aufsteigen“, geht Teammanagerin Theresa Hornich optimistisch in die letzte Vorbereitungsphase. Mit Norwegen, Großbritannien, Polen, China und Südkorea warten schwierige Aufgaben.