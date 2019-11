In Spiel sechs punkten KEHV-Damen erstmals. Man nahm von den Eagles in Südtirol mit einem 2:1-Sieg zwei Punkte mit.

Kärntner Damen siegten erstmals © (c) Markus Traussnig

In einem spannenden Auswärtsspiel konnten die KEHV Lakers die EVB Eagles aus Südtirol mit 2:1 bezwingen. Die favorisierten Hausherrinnen fanden ein gut eingestellt und stark kämpfendes Kärntner Team gegenüber. In einem trefferarmen Spiel (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Dort sorgte Lena Dauböck für den Unterschied und konnte mit ihrem Treffer die ersten Punkten der Lakers in dieser Saison sicherstellen.