Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Salzburger Oilers hatten Grund zum Jubeln © (c) Hermann Sobe (Hermann Sobe)

Eines vorweg: Spittal ist trotz spielfreien Wochenendes Tabellenführer geblieben. Denn bereits im vorgezogenen Spiel gegen VST Völkermarkt untermauerte Spittal seine Favoritenrolle. Die Oberkärntner triumphierten mit 7:3. Die Völkermarkter Adler mussten fünf Stammspieler vorgeben und konnten dadurch nicht mit den Spittalern mithalten.

In der Kärntner Division 1 ging es am Wochenende gehörig zur Sache. So trafen der EHC Althofen, ESC Steindorf und die Oilers aus Salzburg jeweils aufeinander. Im Spitzenspiel dieser Runde konnten sich die Nashörner aus Althofen gegen den ESC Steindorf nach klarer 3:0-Führung erst in der Verlängerung durchsetzten. Luca Rodiga gelang bei seinem Debüt in Unterzahl der entscheidende Treffer zum 4:3-Endstand.