In der European Women’s Hockey League empfangen die Kärntnerinnen das ungarische Spitzenteam. Die Dragons peilen den dritten Sieg an.

Die Damen spielen in Kärnten auf © (c) Markus Traussnig

Vier Runden sind bisher in der European Womens’s Hockey League absolviert. Die KEHV Lakers konnten ein Spiel gewinnen, drei Mal mussten die Kärntnerinnen Niederlagen hinnehmen. Für Christina Schusser und Kolleginnen wartet am Samstag in der Stadthalle Villach das nächste Heimspiel. Um 13 Uhr kommt das Spitzenteam von KMH Budapest, das in drei Spielen drei Siege einfahren konnte. Die Lakers sind gegen die Ungarinnen krasse Außenseiterinnen, wollen aber alles versuchen, um zumindest eine gute Figur abzugeben.