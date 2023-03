Die lange Turnierpause hat für Florian Thuller ein Ende. Der HSZ-Angehörige bestreitet in dieser Woche sein erstes Turnier im Jahr 2023. In der Toscana wird der Klagenfurter auf der Anlage von „Il Pelagone“ die Wettkampfsaison 2023 eröffnen. Es soll eine erste Standortbestimmung sein für den Golfer, der in den letzten Wochen recht intensiv an seinem Spiel gearbeitet hat. „Ich war mit dem ÖGV-Nationalteamkader bei einem Trainingslager in der Türkei, spielte in Frankreich einige Runden und zuletzt war ich mit dem Kärnten-Golfkader für eine Woche in Lignano“, sagt der 20-Jährige, der an der Universität in Klagenfurt das Fach Kulturwissenschaften belegt. Im Wintersemester konnte er einige Vorlesungen und Seminare absolvieren.