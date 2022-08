Der VSV ging als Favorit ins Villacher Stadtderby und wurde seinen Erwartungen gerecht: Mit einem hochverdienten 4:1 Sieg über die Admira zeigte man recht deutlich, wer derzeit die Nummer Eins in Villach ist. Bereits in der 5. Minute besorgte Saso Kovacevic den Führungstreffer für die Heimischen. "Wir wollten von der ersten Minute ein hohes Tempo gehen und viele Torchancen kreieren. Das ist uns super gelungen", freut sich VSV-Trainer Neven Ilic. Obwohl Advan Pozderac in Minute 16 für den Ausgleich sorgen konnte, blieb der VSV am Drücker und schließlich traf Dino Matoruga, der im Vorfeld der Partie ankündigte, ein Tor zu machen, gleich doppelt gegen seinen Ex-Verein. "Admira hat zwar gut heraus gespielt, nach vorne ist bei ihnen aber wenig gegangen. Wir hingegen haben viel über unsere Flügel gespielt und so auch die Tore gemacht", freut sich Matoruga und lobt seinen Kapitän Michael Sternig für seine Leistung im Mittelfeld.