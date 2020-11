Facebook

Martin Miggitsch übt Kritik an seinen Trainingsmöglichkeiten © Privat

Die österreichischen Kunstturner kämpften zuletzt in Egg in Vorarlberg um den Staatsmeistertitel. Der Klagenfurter Martin Miggitsch (Kunstturnclub Klagenfurt) trat in der Junioren-Klasse an. Mit dem vierten Platz am Sprung, dem fünften Platz am Reck und dem sechsten Platz am Boden schaffte er in der Gesamtwertung locker den Sprung unter die besten Zehn und wurde, wie schon bei der letzten Staatsmeisterschaft, Sechster.