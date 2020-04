Ex-Radprofi hatte große Angst"Zu Beginn der Krise dachte ich, jetzt sterben alle"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Hempel ist Leiter der Entwicklung bei "Bären Bikes" im Rosental © Privat

Vor zehn Jahren wurde Hannes Hempel des Dopings überführt. Das Rad-Ass schlitterte in eine große Krise: „Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, habe mich versteckt. Mein größter Fehler war, auch noch zu lügen.“ Mit vielen Gesprächstherapien schaffte der heute 46-Jährige den Schritt zurück in ein normales Leben: „Als Mensch verändert dich so eine Lebensspanne extrem. Heute bin ich viel gereifter und eigentlich ein neuer Mensch“, berichtet der Leiter der Entwicklung bei „Bärenbikes“ im Rosental.