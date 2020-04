Facebook

Robbie Privasnik ist eines der Aushängeschilder beim SV St. Urban © Privat

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser Saison die Meisterschaften in der 1. und 2. Bundesliga noch fortsetzen. Wir dürfen schließlich keine Damen und Herren gefährden", erklärt Tischtennis-Bundesliga-Vorsitzender Frank Mair. Er greift da einer Entscheidung ds ÖTTV-Präsidiums und der Landesverbände vor: "Wir bringen am Donnerstag, 9. April, einen Vorschlag dahingehend ein." Auch auf die Frage nach dem Auf- und Abstieg in diesen beiden Klassen hat Mair eine Antwort: "Zu 99,5 Prozent werden wir die Ligen aufstocken und regulieren die Anzahl der Mannschaften dann in der nächsten Saison mit einer neuen Abstiegsregelung."