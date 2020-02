Facebook

Nach nur 61 Minuten hatten die Aich/Dob-Spieler den Einzug in das Halbfinale fixiert © GEPA pictures

Das erste Match der Viertelfinal-best-of-three-Serie in der DenizBank-Herren-Volley-League gewann SK Zadruga Aich/Dob bei TJ Sokol V in Wien in 56 Minuten mit 3:0. Auch im Heimspiel am Mittwoch, 26. Februar, ließen die Bleiburger nichts anbrennen und schossen die Wiener in 61 Minuten 3:0 25:10, 25:22, 25:13) ab.