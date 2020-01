Facebook

Julia Sciancalepore mit "Heini" © Weichselbraun

Zum Abschluss des internationalen Para-Dressurturnier im polnischen Sopot holte die Kärntnerin Julia Sciancalepore einen weiteren Sieg für Österreich in der Kür, der zweite Kärntner Bernd Brugger wurde Zweiter in Grade IV. Nach dem tollen Erfolg in den Individual und Team Tests, konnte das rot-weiß-rote Para Dressur Team in den Küren noch einmal punkten. Unter anderem sicherte sich Sciancalepore einen weiteren wichtigen Sieg bei diesem für die Qualifikation zu den Paralympics wichtigen Turnier. Sie gewann im Sattel ihres Heinrichs erneut mit 72,645% in Grade I und hatte damit einen deutlichen Abstand von fast 5% auf die Konkurrenz aus Polen.

Brugger und sein Bellagio 4 sicherten sich trotz Fehlern in der zweiten Galoppwechsel-Tour mit insgesamt 67,083% erneut den 2. Platz in Grade IV.

Damit hat sich Österreichs Para-Dressur-Team zweifellos in eine sehr gute Position gebracht im Rennen um die sieben Teamtickets für die Paralympics in Tokio 2020. Mit Stichtag 31. Jänner 2020 fällt die endgültige Entscheidung.