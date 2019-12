Facebook

Die Klagenfurterin Irina Sadovnik (35) kann nach ihrer Knie-Operation wieder lächeln © KK/Privat

Anfang November kürte sich die Kärntnerin Irina Sadovnik in China zur BMX-Flatland-Weltmeisterin. Doch erst jetzt wird so richtig klar unter welchen Voraussetzungen die ehemalige Sportgymnastin die Sensation schaffte: „Ich hab zwei Tage vor dem WM-Finale einen blöden Move gemacht und bin in einem unguten Winkel aufgekommen. Die Physio der UCI hat mich perfekt betreut, getapt und so hab ich die Zähne zusammengebissen und gewonnen.“