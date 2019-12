Kleine Zeitung +

Tischtennis-Champions-League Mit Sieg schreiben Damen Kärntner Sportgeschichte

In Villach besiegten die Damen von TTC CarinthiaWinds Villach in der Champions-League-Gruppenphase UCAM Cartagena 3:1. Heute steigt das Rückspiel in Spanien und Amelie Solja & Co. benötigen einen Erfolg, damit erstmals ein Kärntner Team im Achtelfinale der Königsklasse steht.