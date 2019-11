Kleine Zeitung +

Volleyball-Champions-League Aich/Dob ist zum hoch Siegen verdammt

In Zagreb unterlag SK Zadruga Aich/Dob in der Volleyball-Champions-League-Qualifikation gegen die Hausherren 1:3. Am 13. November, 20.15 Uhr, ORF Sport + live, kommt es m Sportpark Klagenfurt zum Rückspiel. Aich/Dob muss mindestens 3:1 gewinnen.