Kleine Zeitung +

Tischtennis-Champions-League Villacher Damen schaffen die Sensation

Erstmals in ihrer Klubgeschichte sind die Damen von TTC CarthiaWinds Villach in der Königsklasse dabei. Und schon die zweite Partie in Gruppe B konnten Amelie Solja & Co. gewinnen. In Villach schossen sie UCAM Cartagena mit 3:1 aus der Halle.