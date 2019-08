Am Samstag (16 Uhr) startet der EV Rottendorf mit einem Heimspiel in die Champions League.

Kevin Kronewetter spielt heute mit Rottendorf in der Champions League © (c) Markus Traussnig

In der Staatsliga-Saison 2018 spielte sich Rottendorf bis ins Finale, scheiterte dort erst an Favorit Voitsberg. Der Lohn für den Vizemeistertitel: die Teilnahme an der Champions League 2019. Diese startet am Samstag (16 Uhr, Stocksporthalle Liebenfels) mit der Gruppenphase und dem Heimspiel gegen ESC Luttach. „Zum Auftakt wartet gleich eine Herkules-Aufgabe auf uns“, erklärt Rottendorf-Boss Günther Stranig. Luttach ist das beste italienische Team“, weiß Stranig, für den die Auftaktpartie gleich ein Schlüsselspiel wird. „Wollen wir die Chance auf das Halbfinale wahren, ist ein Heimsieg Pflicht.“ Was muss passieren, damit Rottendorf die Gruppenphase übersteht? „Wir werden wohl drei Siege brauchen“, rechnet Stranig.