Alpiner Damen-Ski-Weltcup Kärnten droht zum "weißen Fleck" zu werden

Diese Bild vom Damen-Ski-Weltcup in Bad Kleinkirchheim wird es nie wieder geben. © APA/EXPA/ Johann Groder

Nach heutigem Stand der Dinge gibt es in naher Zukunft keine Ski-Weltcuprennen mehr in Kärnten. Nach der Gerlitzen hat sich am 24. Juli in einer geheimen Sitzung auch das Nassfeld als möglicher Austragungsort für Damen-Technikbewerb - Riesentorlauf und Slalom - am 28./29. Dezember 2020 aus dem Rennen genommen. „Wenn wir in den Weltcup einsteigen, muss das ein Qualitätsprodukt sein. Schnellschüsse kommen für uns nicht infrage“, stellt der Referatsleiter Alpin im Kärntner Landesskiverband und Gailtaler, Michael Pucher, fest.