Der Auftakt der dritten Station der Enduro-Kontinentalserie auf der Petzen konnte trotz Problemen abgewickelt werden. Auf gewitterbedingt nur einem Drittel der Strecke ging die erste von fünf Etappen an die Villacherin Yana Dobnig und den slowenischen Favoriten Vid Persak. Nicht starten konnte kurzfristig verletzungsbedingt der zweite Kärntner Athlet, Matthias Stonig. „Mit 26 Sekunden Vorsprung nicht nur die U21-Wertung zu gewinnen, sondern auch schnellste Frau im Feld zu sein, stimmt mich zufrieden. So will ich weitermachen und am Ende den Sieg holen“, gibt Dobnig das Ziel vor.

Heute in der Früh folgt für die 250 Athleten der Transfer ins slowenische Jamnica, wo drei Etappen am Programm stehen. Auch dort wird eine davon nur zu einem Drittel gefahren, weil aufgrund der Unwetter auf der Strecke gar nicht trainiert werden konnte. Der letzte Abschnitt erfolgt dann am Nachmittag wieder auf der Petzen, wo gestern sogar die Gondel ausgefallen war. Weiter geht die Serie erst im September in Frankreich.