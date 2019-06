Facebook

Christian Sand (Mitte) veranstaltet Samstag sein Benefiz-Turnier © KK

Zum bereits fünften Mal lädt Berater Christian Sand in der Fußball-Sommerpause zu seiner Benefiz-Veranstaltung. „Wir spielen das Turnier am Samstag in Schiefling“, erzählt Sand, der wieder bekannte Gesichter aus der Fußballer- und Sportszene begrüßen darf.

Sechs Teams matchen sich bei diesem Fußballturnier ab 15 Uhr. Mit dabei sind eine „Promi“-Auswahl mit Frankfurt-Trainer Adi Hütter, Neo-Austria-Wien-Trainer Christian Ilzer, Ex-WAC-Coach Heimo Pfeifenberger und Daniel Mesotitsch.

Sie treten an gegen die „Alten Herren“ WAC mit Vizepräsident Christian Puff, Tormanntrainer Adi Preschern und Obmann Jürgen Schratter. Die „Alten Herren Sturm“ kommen mit Manuel Weber und Daniel Beichler, die Austria mit Roman Stary, Christian Schmölzer und Andreas Lasnik.

Der Eintritt ist frei.

Auf den sportlichen Teil folgt das gemütliche Beisammensein. „Speis’ und Trank sind ausreichend vorhanden“, schmunzelt Sand, der den Erlös der Veranstaltung wieder spendet. „Heuer ist es der Verein ,Einfach (da) sein’.“