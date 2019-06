Die Mannschaftsmeisterschaften der U9 und U10 wurden heuer erstmals an einem Tag in Pörtschach (Werzer) ausgetragen.

Kids-Cup in Pörtschach © KK/KTV

Erstmalig wurde die Gruppenphase der Kids Mannschaftsmeisterschaft für die Altersklassen U9 und U10 an einem Tag abgewickelt. Die Kids Bewerbe werden gemischt ausgetragen, es spielen also Mädchen und Burschen mit bzw. gegeneinander auf kleineren Spielfeldern. Zusätzlich werden weiche Bälle und kürzere Schläger verwendet. In der Pörtschacher Werzer Arena waren insgesamt 24 Teams am Start. Wunderschönes Wetter war auch ein Garant für coole Matches.