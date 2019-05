Facebook

1988 holte Heli Mayer Super-G-Silber bei Olympia, war nun für eine Saison Alpin-Chef in Kärnten © redwerek

Im Vorjahr heuerte Heli Mayer, trotz viel Widerstand, als Alpinchef bei Kärntner Landesskiverband an. Auch weil Präsidentin Claudia Strobl volles Vertrauen in ihren Afritzer Nachbarn hatte. Vor wenigen Tagen verließ nun der Vater von Doppel-Olympiasieger Matthias den LSVK: „Ich habe gekündigt, weil ich mit der geplanten Trainerbesetzung durch den Vorstand nicht einverstanden bin. Die Minimalbesetzung im Trainerstab sind vier Personen. Vergangene Saison waren wir zu dritt und jetzt sollte ich, aus Spargründen, noch einen Betreuer verlieren. So kann ich nicht arbeiten.“