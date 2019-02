Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tobias Rodlauer (rechts) spielt bei den Carinthian Lions © Anja Kraiger

Die amerikanische National Football League NFL ist der Traum eines jeden Footballers. Der Carinthian-Lions-Spieler Tobias Rodlauer versucht einen ersten Schritt in diese Richtung und wechselt im Sommer auf ein US- College. Rodlauer besucht ab Juli das New Mexico Military Institute, wo er bei den Broncos als „Offensive Lineman“ auflaufen wird.

Hergestellt hat den Kontakt der ehemalige deutsche NFL-Spieler Björn Werner, der mit Gridiron Imports Jahr für Jahr zahlreiche europäische Athleten auf US- Colleges vermittelt.

Im Frühjahr bei den Carinthian Lions

Um sich bestmöglich auf den Herbst vorzubereiten, spielt der 19-jährige Hüne (193 cm groß, 125 Kilo schwer) auch dieses Jahr als Left Tackle bei den Carinthian Lions und trainiert in der Off-Season mit dem Team unter Aufsicht von Zsolt Zakarias.

Die Saison beginnt Ende März und dauert bis Juli. Offense-Line-Coach Thomas Hohenwarter über die Chance des Pubersdorfers: „Tobias hat schon als Jugendlicher in der Kampfmannschaft mittrainiert und zählt seit Jahren zu den Stützen. Es freut mich für ihn, dass er diese Chance bekommt und sie auch nützt. Viele in seinem Alter zehren hauptsächlich von ihrem Talent oder ihren körperlichen Voraussetzungen. Er gehört aber zu den am härtesten arbeitenden Sportlern, mit denen ich zusammen gespielt oder trainiert habe. Wir sind sehr stolz darauf, dass nach Omar Hashw (aktuell Merrimack College) ein weiterer Lions-Spieler den Sprung auf ein US-College schafft.“

Im Junior College wird er Teamkollege von einem weiteren Österreich-Export. Der ehemalige Vienna-Vikings- und Junioren-Nationalteamspieler Precious Ogbevoen geht in seine mittlerweile dritte Saison bei den Broncos.