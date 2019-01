Facebook

VOLLEYBALL - AVL, Graz vs Aich/Dob © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Eine starke Mannschaft, die sich von Woche zu Woche steigert“, so beschreibt Martin Micheu, Sportdirektor des SK Aich/Dob, den heutigen Gegner in der Volleyball-Bundesliga. „Waldviertel hat in der Mevza auch Kamnik geschlagen, also müssen wir schon auf der Hut sein.

Rufen die Spieler von Aich/Dob, die heute wieder vollzählig antreten können, allesamt ihre Normalform ab, sollte einem Erfolg nichts mehr im Wege stehen. Und bei einem Sieg wären die Kärntner im Grunddurchgang auch nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. „Dieses Ziel haben wir anvisiert. Und je früher wir es klar erreichen, umso besser“, sagt Micheu, „weil wir dann in Ruhe weiter arbeiten können.“

Waldviertel wird, so hat es zumindest den Anschein, auch im weiteren Verlauf der Meisterschaft der Hauptkonkurrent sein. „Damit ist zu rechnen“, weiß Micheu.

