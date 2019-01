Facebook

Die neue Klagenfurter Wasserball-Riege © kk

Der Wasserballsport war nicht nur ein Liebkind von ein paar Enthusiasten. Von einer Handvoll Träumern in den Reihen des Schwimmvereins Wörthersee. Diese Sportart ist so alt wie die alles umfassende Wassersportgeschichte in Klagenfurt und Kärnten. Der KAC hatte eine Schwimmsektion, natürlich auch der KSV, der Vorgängerklub des SVWö. Und Wasserball gehörte mit aller Ernsthaftigkeit dazu, wie Schwimmen oder Kunstspringen. Die Wasserball-Equipe holte wertvolle Trophäen nach Kärnten, angefangen vom österreichischen Staatsmeistertitel. Der „Mannschaft des Jahres“ wurde über Nacht die Basis für die Nachwuchsarbeit geraubt und der Trendsportart Triathlon geopfert. Das Klagenfurter Hallenbad war plötzlich „Sperrgebiet“ für die Wasserballer, die Sportart wurde schlicht und einfach für tot erklärt.

