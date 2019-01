Facebook

Der 17-jährige Wolfsberger Martin Gutschi mischt die Nachwuchs-Superliga auf © KK

Dritter, Zweiter, Erster – der Wolfsberger Martin Gutschi hat sich auf den ersten drei Stationen der Nachwuchs-Superliga kontinuierlich gesteigert. Eine Station – das Finale in Linz – steht noch aus. Der Gesamtsieg ist dem 17-Jährigen kaum noch zu nehmen. Das Sensationelle daran: Gutschi spielt in der höchsten Altersklasse U21, wäre damit bester Nachwuchsspieler Österreichs. „Ein schöner Prestigeerfolg“, bleibt Gutschi mit beiden Beinen fest am Boden.