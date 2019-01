Kleine Zeitung +

Fußball-Regionalliga Drei Landesverbände scheren erstmals aus

Ab der Herbstsaison 2019/20 gibt es die Fußball-Regionalliga-West in der bisherigen Form nicht mehr. Salzburg, Vorarlberg und Tirol spielen eigenes Format. Zuerst in jedem Bundesland und dann kämpfen die besten Zwei jedes Landesverbandes um den Aufstieg in die 2. Liga.