Richard Leitgeb gehört nur noch dem Kärntner Landeskader an. Trotzdem fährt der 24-Jährige am 6. Jänner im Slalom in Zagreb. Der Startplatz für den Straßburger ist eine Belohnung für seine Leistungen in der vergangenen Europacup-Saison.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Richard Leitgeb muss privat trainieren, alles selbst bezahlen. Jetzt fährt er im Weltcup-Slalom. © Privat

Wir hatten einen Platz frei und den an Richard Leitgeb vergeben. Damit wollen wir zeigen, dass wir keinen Athleten fallen lassen“, so erklärt ÖSV-Technikchef Marko Pfeifer, warum der 24-Jährige am 6. Jänner im Weltcup-Slalom in Zagreb am Start steht. Es ist sein fünfter Weltcup-Einsatz.