Besonders auffallend im Kärntner Springreiterlager: In allen vier Bewerben dominierte das weibliche Geschlecht © KK

Sie tun es zwar ungern, aber an diesem Abend standen einzig und allein die heimischen Reiterinnen und Reiter und nicht ihre Vierbeiner im Mittelpunkt des Geschehens. Der Landesfachverband für Pferdesport in Kärnten lud nämlich in den Braukeller Hirt, um die Besten des Landes zu ehren. „Wir können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir haben mit Dieter Köfler einen Staatsmeister im Springreiten, mit Chiara Pengg eine österreichische Meisterin im Dressurreiten. Zahlreiche weitere Kärntner vertraten unser Bundesland bei Staats- und Europameisterschaften. Julia Sciancalepore feierte als Para-Reiterin sogar ihr Weltmeisterschaftsdebüt“, zieht der Präsident Franz-Josef Besold mit erhobenem Haupt Bilanz. „Worauf wir aber ganz besonders stolz sind, ist unser Nachwuchs. Das Jugendteam der Kärntner Springreiter hat sich absolut an der österreichischen Spitze etabliert.“

Die jungen Damen im Fokus

Neben der Ehrung der erfolgreichsten Pferdesportler (insgesamt 49 an der Zahl) in allen Disziplinen – vom Springreiten bis hin zum Fahren – wurden auch die Siegerehrungen des „Alpe Adria Eventing“-Cups, einem Bewerb für Vielseitigkeitsreiter in den Ländern Österreich, Italien und Slowenien, sowie des Kärntner Sommercups der Springreiter durchgeführt.

Auf der ganzen Linie besonders auffallend im heimischen Springreiterlager: In allen vier Bewerben dominierte das weibliche Geschlecht.