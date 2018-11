Facebook

Am Ende war der Gegner doch machtlos. Der SK Aich/Dob fertigte am Mittwoch im VolleyLeague-Spiel den Tabellenvorletzten UVC Ried mit 3:1 ab, musste aber den zweiten Satz mit 22:25 aus der Hand geben. "Aus unerklärlichen Gründen", wie Sportdirektor Martin Micheu später bemerkte. Satz eins gewannen die Kärntner zu 18, die Sätze drei und vier zu 15 und zu 8.

„Das Team ist wie ein Chamäleon, die verfärben sich. Einmal so, einmal so. Manchmal spielen sie einfach pefekt, manchmal glauben sie halt, das man auch mit halben Einsatz weit kommt“, lachte Martin Micheu. „Aber wir waren am Ende doch viel zu überlegen, Ried hatte keine Chance.“

Topscorer waren Kacper Stelmach (17 Punkte), Michal Hruska (11) und Nejc Pusnik (10) bzw. Tomasz Polczyk (17), Markus Berger (12) und Niklas Stooß (6).

Statistik: Angriffspunkte 42:41, Asse 9:1, Blockpunkte 14:6, Eigenfehler 18:32.