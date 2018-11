Facebook

Markus Ragger ist Österreichs Nummer eins im Schach und "Super-Großmeister" © Privat

Markus Ragger bestätigte seine herausragende Stellung im österreichischen Schach-Sport. Der 30-Jährige war mit einem seiner Vereine, Novy Bor (CZE), in der Champions League im Einsatz, holte mit dem Team Rang zwei. Den größten Beitrag zu diesem Erfolg leistete der Maria Saaler: „Ich spielte auf dem sechsten Brett und habe da die Goldmedaille geholt. In sechs Partien feierte ich vier Siege, kam zu zwei Remis.“

Damit ist der Vater von Christoph (1 Jahr) und Marlene (2,5 Jahre) wieder im Klub der „Super-Großmeister“ und unter den Top-50 der Weltrangliste. Der Schachweltverband FIDE weist Ragger in der aktuellen November-Weltrangliste mit 2.701 ELO-Punkten auf Platz 45 aus. Damit überschreitet der Kärntner erst zum zweiten Mal die 2.700er-Schallmauer, mit der man inoffiziell als Super-Großmeister bezeichnet wird.

„Das ist kein offizieller Titel, aber doch etwas Besonders. Ich werde mich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern will mich in der Weltrangliste weiter verbessern“, sagt Österreichs Nummer eins, die in derzeit in fünf Ländern in der höchsten Spielklasse am Brett sitzt: „Ich spiele für meinen Heimatklub Maria Saal, Solingen (GER), Novy Bor, Rien bei Basel (CH) und Bischwiller (FRA). Insgesamt habe ich in meiner Karriere in neun Ländern die 1. Liga gewonnen.“