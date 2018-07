Facebook

Nicolai Užnik © KK

Er ist 17 Jahre jung und bereits neunfacher Staatsmeister im Klettern: Nicolai Užnik. So präsentierte sich der Kärntner in den vergangenen Wochen in absoluter Höchstform. Bei den österreichischen Meisterschaften (U20) krönte sich der Rosenthaler in drei Disziplinen (Bouldern, Speed und Kombination) zum Staatsmeister. Nur im Lead schrammte er mit Platz zwei am Sieg vorbei. Gestrotzt vor Selbstvertrauen ging es zum letzten Europacup nach München. „Dort bin ich auf Rang sechs gelandet, aber ein Ausrutscher mit dem Fuß, der mir nicht passieren darf, hat mir wahrscheinlich den Sieg gekostet“, spielte Užnik ein Konzentrationsfehler einen Streich.

