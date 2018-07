ÖFB-Fußball-Cup Maria Saal hat den gewünschten Gegner

Kärnten in mit sechs Vereinen in der 1. Runde des ÖFB-Uniqa-Cups vertreten. Bei der gestrigen Auslosung in Wien erhielt SK Maria Saal seinen Wunschgegner - den Bundesligisten SK St. Pölten. Zum Kärntner Derby treffen sich SAK und Völkermarkt.