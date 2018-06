Facebook

Claudia Strobl-Traninger sieht als Mentorin die Chance, den Verband zu einen © Privat

Der Landesausschuss des Kärntner Landesskiverbandes sprach sich einstimmig für Sie als neue LSVK-Präsidentin aus. Verraten Sie uns, wie es zu dem Angebot für das Amt kam und wer die Idee hatte?

CLAUDIA STROBL: Ex-Präsident Raimund Berger hat mich an einem Dienstag Mittag angerufen und um ein Treffen gebeten. Ich hatte keine Ahnung, um was es gehen sollte. Als er mir dann den Vorschlag gemacht hat, ich solle Präsidentin werden, ist mir ganz heiß geworden. Nur Sekunden später dachte ich mir - es ist eine große Ehre.

Sie haben sicher nicht gleich zugesagt. Wie lange brauchten Sie, um sich zu entscheiden?

Raimund hat mir gesagt, am Mittwoch ist eine Sitzung, da will er mich vorschlagen. Da ich für rasche Entscheidungen bin, dauerte es nur einige Stunden. Zuerst sprach ich mit meinem Mann Stefan und den Töchtern Marie und Sophie. Alle meinten, ich soll es machen. Danach ging ich eine Stunde in den Wald, um mich mit mir selbst zu besprechen. Als ich zurückkam, sagte ich dem Raimund zu.

Rechneten Sie damit, dass die Abstimmung im Landesausschuss einstimmig für Sie ausgehen würde?

Niemals, aber jetzt freut es mich riesig, dass alle so klar hinter mir stehen. Ich kann diese Aufgabe auch nur übernehmen, wenn alle Beteiligten in die gleiche Richtung gehen wollen. Für mich bedeutet das, dass ich wieder aus meiner Komfortzone heraus muss.

Auf Sie warten einige schwierige Aufgaben, gab es doch zuletzt Diskussionen um Heli Mayer als sportlichen Leiter Alpin. Sie sind es aber gewohnt, schwierige Dinge zu beheben, richtig?

Wo viele Menschen am Werk sind, passieren Fehler, gibt es viele verschiedene Meinungen. Da ich Mentorin bin, bin ich überzeugt, wir können gemeinsam alles schaffen. Es muss nur allen klar sein - die Kinder, Schüler und Jugendlichen stehen im Vordergrund. Für sie müssen wir unsere beste Arbeit machen, nicht für uns selbst.

Konnten Sie sich schon ein Bild machen, wie der Verband funktioniert?

Nein, es gab nur ganz kurze Gespräche mit den Vize-Präsidenten Heinz Kabusch und Monika Milazzi-Reitner sowie dem neuen Geschäftsführer Michael Dabringer. Ich muss mich erst in das Amt hineinfühlen, schauen, wohin führt der Weg, was sind die Ziele. Ich sehe mich in Zukunft als Teil des Teams und als Sprachrohr nach Außen.

Die Unterstützung der Familie ist gegeben und mit ihrem Ehemann Stefan steht Ihnen quasi ein Profi als Partner zur Seite. Kann man das so sagen?

Ganz klar, Ja. Der Stefan war als Langläufer selbst Leistungssportler und weiß, wie die Athleten ticken. Mit ihm werde ich mich oft beraten. Meine Töchter sind nicht so mit dem Wintersport verbunden. Die Marie rudert beim RV Villach, die Sophie war Springreiterin, lebt jetzt für ein Jahr in San Francisco.