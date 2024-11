Ein wichtiges Spiel wartet Donnerstag (19 Uhr) auf den SK Aich/Dob in der mitteleuropäischen Volleyball-Liga (Mevza). Wenn die Volleyballer weiterhin um einen Platz unter den ersten vier Teams mitspielen wollen, müssen sie in der Slowakei beim Volleyball Team Myjava punkten. „Der Sieger hat eine gute Chance, einen Platz in den ‚Finale-Four‘ zu erreichen. Hier wird dann auch der endgültige Mevza-Sieger ausgespielt“, weiß Sportdirektor Martin Micheu. Entweder es kommt dann zu einem Semifinale mit anschließendem Finale oder man veranstaltet wieder ein Turnier mit allen Mannschaften an einem Ort. Die zweite Variante war letztes Jahr der Entscheidungsbringer. „Heuer wird es eher in Semifinali und einem Finale ausgespielt“, vermutet Micheu.

Man muss gegen starke Slowaken siegen

Mit Myjava wartet ein starker Gegner auf die Bleiburger. Um optimal vorbereitet in das Spiel gehen zu können, erfolgte die Anreise bereits Mittwoch. Micheu: „Es sind sechs bis sieben Stunden Busfahrt. Deswegen reisen wir schon einen Tag früher an.“ In der Mevza-Tabelle liegen die Slowaken einen Platz hinter Aich/Dob. Das sagt aber nicht viel aus. „Wir haben sie letztes Jahr zwar biegen können aber das letzte Auswärtsspiel, das wir in Myjava spielten, entschieden sie für sich. Unser Ziel ist der Platz unter den ersten Vier, deswegen müssen wir gewinnen“, weiß Micheu. Aich/Dob gewann den Bewerb zuletzt in der Saison 2017/2018.

In de AVL wird es knapp

In der Austrian Volley League verlor man gegen Hartberg knapp mit 2:3. „Völlig unnötig. Hier haben wir wieder einmal nicht bis zum Ende durchgehalten. In Ried gewannen wir 3:0 und in Hartberg war die Chance zu gewinnen ebenso da. Leider machten wir Fehler, die nicht einmal kleine Kinder im Nachwuchs machen“, gibt der Sportdirektor als Grund für die Niederlage an. Jetzt wird es für die Bleiburger noch schwer, einen Platz unter den Top-Drei zu erreichen. Micheu: „Wir müssen uns am Samstag steigern und gegen Amstetten gewinnen. In der Rückrunde werden wir auf jeden Fall mehr Punkte als in der Hinrunde benötigen.“