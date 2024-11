Die Kärntner Liga zeigte sich in der Herbstsaison von ihrer besten Seite. Einen großen Teil zu diesem Bild trug der aktuelle Tabellenführer Atus Velden bei. „Kontinuierliches Arbeiten Woche für Woche und eine klare Zielsetzung“, führt Trainer Marcel Kuster als Gründe für den Erfolgslauf seiner Kicker an. Trotz eines beachtlichen Umbaus im Sommer, sowohl in der Mannschaft als auch am Sportplatz, fanden die Veldener einen Weg, erfolgreich zu sein. Kuster: „Ich muss ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen, die jedes Training alles gibt und trotz der teils schwierigen Gegebenheiten (Heimspiele und Trainings in St. Egyden, Anm.) nie müde wurde.“ Das neue Stadion tut dem Team gut. „Der Verein hat sich das erarbeitet und verdient“, sagt Kuster. Trotz Veldens sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten war es an der Spitze eng. „Im heurigen Jahr ist die Liga sehr stark und ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen, das macht es wirklich interessant“, sagt Kuster, der seine Mannschaft schon auf das letzte Spiel 2024 (Samstag, 13.30 Uhr) gegen den SAK einstimmt.