Am Montagabend wurde es beim Training laut. Lurnfelds Trainer Arno Krall hatte seiner Mannschaft die Leviten zu lesen. Das peinliche 1:4 zuhause gegen Mitkonkurrent Lind konnte nicht ohne Aussprache bleiben. Er sagt vorm Duell mit Seeboden am Sonntag: „Wir sind unzufrieden mit der letzten Woche. Wir wollen das was wir verbrochen haben, jetzt ausmerzen, Ja, wir haben die Pleite am Montag angesprochen und klargemacht: So geht es nicht! Wir wissen, dass wir gegen den Abstieg spielen, aber so können wir uns nicht präsentieren.“