Vier Siege in Folge - gelingt nun in St. Andrä der nächste Streich? Unterligist Mittlern schwimmt auf einer Euphoriewelle. Am letzten Spieltag gab es in letzter Sekunde durch einen „Lucky Punch“ in der Nachspielzeit das 4:3 gegen Sirnitz. „In St Andrä erwartet uns ein schwerer Gegner, eine junge Mannschaft, technisch stark, wir werden gut dagegenhalten, kommen mit breiter Brust“, kündigt Mittlerns Coach Roman Kerschhakl einen heißen Tanz an.