Große Trauer bei Austria Klagenfurt. Die Violetten gaben am Mittwochmorgen bekannt, dass Präsident Herbert Matschek verstorben ist: „Herbert Matschek, unter dessen Führung der Verein im Sommer 2021 in die Bundesliga zurückkehrte und sich seither in der höchsten Spielklasse des österreichischen Fußballs etablierte, ist am Dienstag viel zu früh im Alter von nur 56 Jahren nach schwerer Krankheit zu Hause im Kreise seiner Liebsten verstorben“, heißt es, „Die Austria Klagenfurt steht an der Seite seiner Angehörigen, allen voran seiner Frau Gertrud und seines Sohnes Paul.“

In der offiziellen Aussendung nehmen die Funktionäre Abschied. „Es fällt unheimlich schwer, unsere tiefe Trauer in die richtigen Worte zu kleiden. Mit Herbert Matschek haben wir eine Führungsfigur und einen starken Mitstreiter verloren, der unserem Verein mit seiner ruhigen und besonnenen Art eine große Stütze war, der nicht das Rampenlicht gesucht, im Hintergrund aber hart und beständig für den Erfolg seiner Austria gearbeitet hat“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel.

„Wir sind tief erschüttert und werden ihn schmerzlich vermissen. Herbert Matschek hat sich trotz seines hohen Amtes in unserem Klub nie in den Mittelpunkt gedrängt, war jedoch maßgeblich daran beteiligt, dass der Austria Klagenfurt nach zwei schweren Jahrzehnten der Sprung zurück dorthin gelungen ist. Er wird uns als treuer und loyaler Freund fehlen, der immer im Sinne des Vereins gehandelt hat“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Gedenkminute und Trauerflor geplant

Im November 2020 hatte Herbert Matschek, zuvor bereits als Steuerberater für den Verein seines Herzens tätig, das Amt des Präsidenten übernommen. Schon ein halbes Jahr später gelang der Aufstieg in die Bundesliga.

Im Rahmen des bevorstehenden Heimspiels am Samstag (17 Uhr) in der siebten Runde der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 im Wörthersee-Stadion gegen den TSV Hartberg hat die Austria-Führung bei der ÖFBL die Durchführung einer Gedenkminute beantragt. Zudem wird das Team von Chefcoach Peter Pacult mit Trauerflor auflaufen.