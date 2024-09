Ehe der härteste Teambewerb unter der Sonne, der legendäre Dolomitenmann in Lienz kommenden Samstag in Szene geht, machte ein Mann sein persönliches Glück perfekt. Nach gut elf Jahren wilder Ehe haben Kanu-Urgestein Gerhard Schmid und seine Angelika den Bund der Ehe geschlossen. „Es war ein absoluter Traum-Tag, an einer wunderschönen Location im Schloss Maria-Loretto. Ich fühle mich hier ja wie daheim, keine Ahnung wie oft ich da schon vorbeigepaddelt bin“, erzählt der frischgebackene Ehemann.

Gerhard Schmid mit seiner Liebsten © KK/Melanie Maurer

Gegen fünf Uhr früh sei Zapfenstreich gewesen – auf den 46-Jährigen wartet schließlich das Extremsport-Highlight des Jahres. Am Mittwoch geht‘s für den 58-fachen Staatsmeister, der seit 30 Jahren durch die verschiedensten Wildwassergebiete paddelt, nach Osttirol, um gewappnet zu sein. Schmid gewann bisher viermal die Einzelwertung und war dreimal mit seinem Team erfolgreich.

„Die Atmosphäre ist einzigartig“

Sein 27. Antreten en suite – er feierte 1998 seine Premiere – soll für den WM-Bronzemedaillengewinner sowie Team-Vizeweltmeister von 2008 auch nicht sein letztes gewesen sein. Von der Papierform her zählt das ELK-Team mit Schmid, dem Bergläufer Henri Aymonod, Paragleiter Aaron Durogati und Mountainbiker Andreas Seewald auch heuer wieder zu den Podiumskandidaten.

Die Faszination dieser ultimativen Challenge ist im Handumdrehen gefunden, wie der Klagenfurter verdeutlicht: „Interessant ist, dass vier Einzelsportarten ein Team bilden und die Atmosphäre ist einzigartig“, so der Wildwasserkanute, der das neue Bootsreglement anspricht:

Der Routinier aus Kärnten weiß ganz genau, was ihn beim Dolomitenmann in Lienz erwartet © GEPA/Mandl

Sport und seinen Beruf als Allgemeinmediziner bringt der Ausdauerathlet also perfekt unter einen Hut. „Ich bin in der Rehaklinik in Klagenfurt angestellt und habe eine Ordination für Sport- und Allgemeinmedizin“, erklärt Schmid, der in seiner Wahlarzt-Ordination hauptsächlich Wirbelsäulen-, Gelenks- und Muskelbeschwerden behandelt. Hinzu kommt, dass er seit 13 Jahren manuelle Medizin unterrichtet.

Den Ausgleich findet der Kärntner in diversen Sportarten wie Klettern, Rennradfahren, Langlaufen oder Skitourengehen. Am liebsten sportelt der Allrounder mit seinen zwei Kindern Lena (10) und Moritz (8), die ihrem Papa um nichts nachstehen. „Richtig cool wäre, wenn wir alle drei einmal in Osttirol starten würden.“